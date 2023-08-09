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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor M'Baye Niang'ı transfer etti - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor M'Baye Niang'ı transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fransa ekiplerinden Auxerre forması giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:28
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        M'Baye Niang Adana Demirspor'da!
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        Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamalarda forvet hattına bir takviye yapacaklarını dile getirmişti. Adana ekibi, son olarak Fransa ekiplerinden AJ Auxerre'de forma giyen M'Baye Niang'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde Adana'ya gelen Senegalli golcü, kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Niang daha önce Milan, Torino, Rennes gibi takımlarda da forma giymişti.

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