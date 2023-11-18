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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

        Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

        Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak hurdaya döndü. Feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 06:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 06:45
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        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
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        Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALI

        AA'nın haberine göre; feci kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

        Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

        Çalışmaların ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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