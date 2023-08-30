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Adana'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri E. ile Y. ile ailece yemek yemek için mangal yaktı.

TÜM AİLE FERTLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya´nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri E. ile Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.