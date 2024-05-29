"Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!

Ankara'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı’nda meydana geldi. Levent Ü. (39), 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara’dan Bolu’ya geldi.

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM?"

Levent Ü. gazetecilere, 2 bin lira geliri olduğunu ifade ederek, “Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?” dedi.