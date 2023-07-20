Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi 

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 228 bine düştü.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 242 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

        İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 237 bin olarak kaydedilmişti.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin 250 kişi azalışla 237 bin 500'e geriledi.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi artarak 1 milyon 754 bine çıktı.

        Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme