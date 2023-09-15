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ABD otomotiv endüstrisi tarihinin en büyük işçi grevlerinden birini yaşıyor. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 'büyük üçlü' olarak anılan Ford, General Motors ve Stellantis'te grev başlattıklarını duyurdu.

Bu kapsamda sendikaya bağlı 150 bin çalışana ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısı yapıldı.

UAW Başkanı Shawn Fain, "Tüm tesislerde aynı anda başlamayacağız. Başlangıçta sınırlı sayıda hedeflenen lokasyonda tarihi bir ilk olarak üç şirkette eylemde bulanacağız" dedi.

UAW'ın greve gittiği ilk üç fabrika General Motors'un pickup ve van modellerinin üretildiği Wentzville, Ford'un Ranger ve Bronco modellerinin üretildiği Wayne ve Stellantis'in Jeep Wrangler ile Gladiator modellerinin üretildiği Toledo olarak açıklandı.

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Söz konusu üş fabrikada sendikaya bağlı çalışan sayısı ise 12 bin 700 olarak belirtiliyor.

Fain, tam bir ulusal grevin henüz masadan kalkmadığını söylerken, işçilere yerel sendika liderleri tarafından talimat verilmedikçe grev yapmamaları çağrısında bulundu.

GREVİN MALİYETİ 5 MİLYAR DOLARI GEÇEBİLİR

Öte yandan, Fain, sendika üyelerinin uzatılmış bir sözleşme değil, süresi dolmuş bir sözleşme kapsamında çalışacaklarını da vurguladı.

UAW Başkanı Shawn Fain, "Ayağa kalkma grevi, bizim neslimizin 1930'lardaki oturma grevlerine cevabıdır. İşçi sınıfı için ayağa kalkmanın, topluluklarımız için ayağa kalkmanın ve kontrolsüz kurumsal açgözlülüğe karşı durmanın zamanı çoktan geçti" ifadelerini kullandı.

Otomotiv çevreleri, grevin haftalarca ekonomik aksamaya yol açması bekleniyor. Anderson Economic Group'a göre, 10 günlük bir iş kesintisinin 5 milyar dolardan fazla ekonomik kayıpla sonuçlanabileceğini, bunun da otomobil fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.

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İşçilerin grev başlattığı kurumlardan Ford, 29 Ağustos'tan bu yana UAW'ye dört teklif sunduğunu belirterek, son teklifinin yüzde 20 ücret artışı, yaşam maliyeti ayarlamaları, daha fazla ücretli izin ve ek emeklilik katkılarıyla tarihsel olarak cömert olduğunu söyledi.

UAW ise, saat başına farklı ücretler ödeyen ücret kademelerini ortadan kaldırmak istiyor. En yüksek orana 90 günlük ilerleme, emekli aylıklarının ve emekli sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

ÇİFT HANELİ ÜCRET ARTIŞI TALEP EDİLİYOR

Ford, GM ve Stellantis dört yıllık bir ilerleme önerirken ve sendikanın emeklilik ve emekli sağlık hizmetleri önerilerini ise reddettiler. GM, UAW'nin çalışanları için standartların altında ücret olarak tanımladığı ücrete devam edilmesini öneriyor.

Sendika, '3 şirketin CEO'sunun maaş artışlarını karşılamak, enflasyonu yakalamak ve onlarca yıldır düşük olan ücretleri telafi etmek için' önemli miktarda çift haneli ücret artışları talep ediyor. İşçiler aynı zamanda haftalık çalışma süresinin 32 saate kısaltılmasını ve ücretlerin 40 saat seviyesinde tutulmasını talep ediyor.

Verilen bilgiye göre, hem Ford hem de GM dört buçuk yılda yüzde 20'lik bir artış teklif ederken, Stellantis aynı dönemde yüzde 17.5'lik bir artış teklif etti. UAW, bu tekliflerin yüksek enflasyonla birlikte geçmiş asgari artışları zar zor karşıladığını ve gelecekteki enflasyona karşı koruma sağlamadığını bildirdi.