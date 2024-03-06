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        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor - Otomobil Haberleri

        ABD'li üretici Avrupa'ya 'elektrik' ile dönüyor

        2017 yılında Opel'i PSA Grubu'na satarak Avrupa'dan çekilen General Motors (GM), eski kıtaya geri dönmeye hazırlanıyor. ABD'li otomotiv üreticisinin Avrupa'daki ilk durağı ise Fransa olacak. GM'in premium markası Cadillac, elektrikli Lyriq modelini Fransa'da internet üzerinden Mart ayında satışa çıkaracak. Paris'ta showroom açmaya hazırlanan Cadillac, Fransa'nın ardından Almanya pazarına girecek

        Giriş: 06.03.2024 - 08:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:06
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        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
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        ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), 2017 yılında terk ettiği Avrupa'ya geri dönüyor.

        GM'in en lüks markası Cadillac, şirketin Avrupa'ya geri dönüş operasyonunu üstlenecek. Yapılan açıklamaya göre, Cadillac'ın elektrikli Lyriq modeli ilk etapta Fransa'da satılacak.

        Lyriq modelini fiziksel bayi yerine online kanallardan satışa sunacak Cadillac, böylece tam kapasite ile faaliyetlere geçmeden önce Avrupalı tüketicinin taleplerini test etmiş olacak.

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        'ODAK NOKTASI LÜKS MODELLER'

        Cadillac'ın aksine, Avrupalı birçok üretici Çinli markalar ile rekabet edebilmek için fiyatı uygun elektrikli modellere ağırlık veriyor.

        GM'in Avrupa operasyonlarının başındaki Jaclyn McQuaid, elektrikli SUV modellerin önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen segmenti olacağını bildirdi.

        McQuaid, "Fransa'daki elektrikli otomobil pazarına baktığınızda, lüks otomobil satışlarının daha hızlı arttığını görürsünüz. Pazardaki odak noktası lüks otomobiller" dedi.

        Fransa'da 2023'te en çok satılan elektrikli otomobil Tesla'nın d-segment SUV modeli Model Y oldu. Model Y'nin Fransa'daki etiket fiyatı ise yaklaşık 43 bin euro seviyesinde.

        Ülkedeki ilk bayisini Paris'te açacak Cadillac, 2025'te de ise Almanya pazarına girecek.

        Cadillac'ın Avrupa'ya geri dönüş operasyonunu Fransa'dan başlatmasının markanın tarihi ile ilgisi de bulunuyor. Öyle ki, Fransız kaşif Antoine de la Mothe Cadillac, Amerikan otomotiv sektörünün 'başkenti' Detroit'i 1701'de kurdu. Birçok ABD'li üretici gibi GM'in genel merkezi de Detroit'te bulunuyor.

        Öte yandan, Cadillac, 2023 sonunda Lyriq'i İsviçre'de ön satışa sunmuş, ardından St. Moritz ve Zurich'te birer deneyim merkezi açmıştı.

        DİĞER MODELLERİ DE GELEBİLİR

        GM CEO'su Mary Barra'nın şirketi daha kârlı bir yapıya kavuşturmak üzere Avrupa'dan çekilme kararı almasının ardından, GM'in bu sefer elektrikli araçları ile Avrupa'da daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi bekleniyor.

        Bu kapsamda Cadillac'ın ardından Chevrolet'in Equinox EV ve Blazer EV modellerinin de ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gelme ihtimali bulunuyor. Yıllar sonra elektrikli olarak yollara dönen Hummer'ın da GM'in Avrupa çıkarmasında görev alması muhtemel.

        Cadillac'ın da Lyriq haricinde diğer elektrikli modelleri Celestiq ve Escalade IQ'yu Avrupa'da satışa sunması kuvvetli ihtimaller arasında.

        2017'DE AVRUPA'DAN ÇEKİLDİ

        General Motors, Opel ve Vauxhall markalarını 2017'de o dönem Peugeot ve Citroen'in sahibi konumundaki PSA'ya sattı. Böylece GM'in neredeyse 100 yıl süren Avrupa serüveni son buldu.

        GM, bir dönem Türkiye'de de yoğun ilgi gören Chevrolet markası ile de Avrupa'da varlık göstermiş, fakat 2016 yılında Chevrolet'in Avrupa'daki faaliyetlerine son vermişti.

        Ayrıca, tarih sahnesinden silinen İsveçli otomotiv üreticisi SAAB da, ömrünün son dönemini GM çatısı altında geçirdi.

        General Motors, Opel haricinde diğer markalarını da Avrupa'da uzun yıllar boyunca üretti.

        1930'lu yıllarda İsviçre'de montaj fabrikası için yer arayan şirket, dönemin Biel belediye başkanı Guido Müller'in beş yıl boyunca vergi muafiyeti teklif etmesi üzerine, 2 Mayıs 1935'te Biel/Bienne'de "General Motors Suisse"i kurdu.

        Fabrikadaki ilk otomobiller ise 1936'da üretildi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar tesiste yılda 2 bin araç üretiliyordu.

        Savaşın bitiminden sonra üretim artarak devam etti. 1950'li yılların sonunda yıllık kapasite 14 bin 500'ü gördü. 1960'ların ortalarında binden fazla kişi istihdam ediliyordu. İsviçre'deki fabrikada yıllar içinde Buick, Cadillac, Chevrolet, LaSalle, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Ranger ve Vauxhall markaları üretildi. GM'in İsviçre'deki üretim serüveni 1975 yılında son buldu.

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