ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), 2017 yılında terk ettiği Avrupa'ya geri dönüyor.

GM'in en lüks markası Cadillac, şirketin Avrupa'ya geri dönüş operasyonunu üstlenecek. Yapılan açıklamaya göre, Cadillac'ın elektrikli Lyriq modeli ilk etapta Fransa'da satılacak.

Lyriq modelini fiziksel bayi yerine online kanallardan satışa sunacak Cadillac, böylece tam kapasite ile faaliyetlere geçmeden önce Avrupalı tüketicinin taleplerini test etmiş olacak.

Cadillac'ın aksine, Avrupalı birçok üretici Çinli markalar ile rekabet edebilmek için fiyatı uygun elektrikli modellere ağırlık veriyor.

GM'in Avrupa operasyonlarının başındaki Jaclyn McQuaid, elektrikli SUV modellerin önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen segmenti olacağını bildirdi.

McQuaid, "Fransa'daki elektrikli otomobil pazarına baktığınızda, lüks otomobil satışlarının daha hızlı arttığını görürsünüz. Pazardaki odak noktası lüks otomobiller" dedi.

Fransa'da 2023'te en çok satılan elektrikli otomobil Tesla'nın d-segment SUV modeli Model Y oldu. Model Y'nin Fransa'daki etiket fiyatı ise yaklaşık 43 bin euro seviyesinde.

Ülkedeki ilk bayisini Paris'te açacak Cadillac, 2025'te de ise Almanya pazarına girecek.

Cadillac'ın Avrupa'ya geri dönüş operasyonunu Fransa'dan başlatmasının markanın tarihi ile ilgisi de bulunuyor. Öyle ki, Fransız kaşif Antoine de la Mothe Cadillac, Amerikan otomotiv sektörünün 'başkenti' Detroit'i 1701'de kurdu. Birçok ABD'li üretici gibi GM'in genel merkezi de Detroit'te bulunuyor.

Öte yandan, Cadillac, 2023 sonunda Lyriq'i İsviçre'de ön satışa sunmuş, ardından St. Moritz ve Zurich'te birer deneyim merkezi açmıştı.

DİĞER MODELLERİ DE GELEBİLİR

GM CEO'su Mary Barra'nın şirketi daha kârlı bir yapıya kavuşturmak üzere Avrupa'dan çekilme kararı almasının ardından, GM'in bu sefer elektrikli araçları ile Avrupa'da daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi bekleniyor.