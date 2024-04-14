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        Haberler Dünya Amerika ABD'li Müslüman kuruluştan Biden'a "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı

        ABD'li Müslüman kuruluştan Biden'a "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı

        ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Biden yönetimine "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 06:04 Güncelleme: 14.04.2024 - 06:04
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        Biden'e 'savaşa girme' çağrısı
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        CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu.

        Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

        ABD halkının, Gazze'de süren soykırımı ya da İsrail hükümetinin ABD'yi başka bir kaçınılmaz ve gereksiz Orta Doğu savaşına sürükleme yönündeki girişimini desteklemediğine işaret edilen açıklamada, "Yeter artık. Biden yönetimi, İsrail hükümetinden devam eden krizi hafifletmesini ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmasını talep etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        #Biden
        #CAIR
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