ABD hangi ülkelere en fazla tarifeyi getirdi?

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Nisan itibarıyla ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Merakla beklenen bu konuşma ile beraber tüm ülkelere uygulanan tarife oranları da paylaşıldı.

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Söz konusu oranlar paylaşılırken, alınan kararın bir anlamda haklılığını gösterircesine ilgili ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı tarifelere de tabloda yer verildi. ABD hükümeti kendi ülkesine yönelik tarifeleri hesaplarken 'kur manipülasyonu' ve 'ticaret engellerini' hesaplamaya dahil ediyor. Yani verilen oranlar ülkelerin ABD'ye doğrudan uyguladığı vergi oranlarını göstermiyor.

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ÇİN'DE İLK TARİFENİN ÜZERİNE EKLENECEK

Trump tarafından açıklanan rakamlara göre şu anda ABD'nin en yüksek oranda tarife uyguladığı ülke yüzde 54 ile Çin. Aslında Başkan Trump'ın da gösterdiği listede Çin'e uygulanacak tarife yüzde 34 olarak görünüyordu. Ancak ABD basını Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerde yüzde 34'ün daha önce açıklanan yüzde 20'lik tarifenin üzerine geldiği, dolayısıyla asıl tarife oranının yüzde 54 olduğunu bildirdi.

295 MİLYAR DOLAR AÇIK

Çin'in 'tarife liginin' ilk sırasında yer alması zaten beklenen bir durumdu. ABD Başkanı Trump hem ilk döneminde hem de seçim sürecinde sık sık Çin'in ABD'yi 'soyduğunu' iddia etmişti. Göreve geldikten sonra da attığı ilk ekonomik adımlardan birisi Çin'e tarife uygulamak oldu. Çin'in 295 milyar dolarla ABD'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülke olması bu ülkeyi Trump yönetiminin hedefi haline getirdi.

ABD'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler: Sıra Ülke Dış ticaret açığı (milyar $) Son tarife (%) 1 Çin -295 54 2 Meksika -172 - 3 Vietnam -124 46 4 İrlanda -87 20 5 Almanya -85 20 6 Tayvan -74 32 7 Japonya -69 24 8 Güney Kore -66 25 9 Kanada -63 - 10 Hindistan -46 26 KANADA VE MEKSİKA LİSTEDE YER ALMADI ABD Başkanı Trump her ülkeye en az yüzde 10'luk tarife açıklarken 2 ülkeyi listenin dışında bıraktı: Meksika ve Kanada. ABD'nin bu 2 ülkeyle özel bir ticaret anlaşması bulunuyor. Bu sebeple dün açıklanan tarifelerden muaf tutuldular. Ülkelerin tüm mallarına ek gümrük vergisi getirilmese de daha önceden alınan otomotiv sektörüne yönelik ek vergileri gibi tarifeler geçerliliğini koruyor. Dün açıklanan listeye göre Çin'in ardından en çok tarifeye maruz kalan ülkeler yüzde 50 ile Lesotho ve St. Pierre ve Miquelon oldu. 'KİMSENİN ADINI DUYMADIĞI' ÜLKEYE YÜZDE 50 2.3 milyon nüfuslu bir Afrika ülkesi olan Lesotho'nun ABD ile toplam dış ticaret hacmi geçen yıl 240.1 milyon dolara ulaştı. Bunun 237.3 milyon dolarını Lesotho'nun ABD'ye sattığı mallar oluşturdu. ABD'nin bu ülkeyle ticaretinde verdiği açık ise 234.5 milyon dolar oldu. Trump ABD Kongresi'ndeki son konuşmasında yabancı ülkelere verilen destekleri eleştirirken "Kimsenin adını duymadığı Afrika ülkesi Lesotho" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Lesotho hükümeti Trump'ın açıklamalarına çok şaşırdıklarını ve ABD'nin ülkelerinde daimi temsilciği bulunduğunu belirtti. Lesotho ABD'ye ağırlıklı olarak tekstil ürünü ihraç ediyor. Ülkenin kişi başı geliri geçen yıl 986 dolar olarak hesaplandı.

Sıra Ülke ABD'ye uygulanan tarife* (%) ABD'nin uyguladığı tarife (%) 1 Çin 67 54 2 Lesotho 99 50 3 St. Pierre ve Miquelon 99 50 4 Kamboçya 97 49 5 Laos 95 48 6 Madagaskar 93 47 7 Vietnam 90 46 8 Sri Lanka 88 44 9 Burma 88 44 10 Falkland 82 41 3.4 MİLYON DOLARLIK AÇIK VERİLEN ADA ÜLKESİ Lesotho ile ikinciliği paylaşan St. Pierre ve Miquelon ise Fransa yurt dışı toprağı sayılan özerk bir bölge. 5.585 kişinin yaşadığı bir ada ülkesi olan St. Pierre ve Miquelon Atlantik Okyanusunda Kanada'nın doğu kıyısına yakı bir bölgede yer alıyor. ABD ile toplam 3.5 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. ABD bu ülke ile ticaretinde 3.4 milyon dolar açık veriyor.