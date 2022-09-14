ABD'de üretici fiyatları geriledi

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ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0.1 düştü. Böylece ÜFE'de 2 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

ÜFE yıllık olarak ise beklentilere paralel bir şekilde yüzde 8.7 yükseldi. Temmuz ayında üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 9.8 olmuştu.

Ağustosta ÜFE'deki yıllık artış son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.