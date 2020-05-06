HABERTURK.COM / Reuters

Online uygulama üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber ve rakibi Lyft'e ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarafından dava açıldığı ortaya çıktı.

Her iki şirketin de sistemlerine kayıtlı sürücüleri kendi çalışanları yerine bağımsız işletme sahibi olarak gösterdiğini belirten eyalet yetkilileri, bu sayede iki şirketin de işveren olarak işyeri güvenlik kuralları ve sürücüler lehine yükümlülüklerinden kaçındıklarını belirtti.

Kaliforniya Eyaleti'nin açtığı davaya eyalet sınırları içindeki Los Angeles, San Francisco ve San Diego kentlerinin de katıldığı bildirildi.

Böylece San Francisco merkezli şirkete kendi evinden de dava açılmış oldu.

ABD'de davacı yerel yönetimler ve işçi örgütlerinin, Uber ve Lyft gibi paylaşım ekonomisi modeli ile çalışan kurumların, sistemlerine kayıtlı kişilere herhangi bir güvenlik prosedürü uygulamadığı ve fazla mesai ücreti gibi işçilerin temel haklarını ödemediğinden şikayetçi olduğu kaydediliyor.

Açılan dava kapsamında, bu gibi milyar dolarlık girişimlerin yasal tanımlarının değiştirilerek sistemlerine kayıtlı kişileri kendi çalışanları olarak görmeleri isteniyor.

Dünyanın faklı bölgelerinde adı sık sık yasaklar ve protestolar ile gündeme gelen Uber, Türkiye'de de son yıllarda taksiciler ile yaşadığı gerilimlerle kendinden söz ettiriyordu.

Mayıs 2019’da XL araçlarını Türkiye’den çeken Uber, Ekim 2019’da ise mahkemeden çıkan erişim yasağı kararı uyarınca sarı taksilerdeki faaliyetlerini de sona erdirmişti.

Kasım 2019'da ise, İngiltere'nin Londra'daki lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Uber'in, kentteki 10 binden fazla yolculuğu, yetkisi olmayan sürücüler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!