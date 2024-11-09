ABD'de Trump döneminde "çip çekişmesi"nin daha da şiddetlenmesi bekleniyor

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'de seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmesiyle ABD'nin teknoloji alanında yapacağı hamleler dünyada önde gelen medya kuruluşları tarafından yeniden tartışılmaya başladı. Trump'ın, görevi devralmasının ardından ABD çip endüstrisini çalmakla suçladığı Tayvan’dan gelen çiplere gümrük vergisi uygulaması bekleniyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde, ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, kısa bir süre sonra Çin'in önemli teknoloji devlerinden Huawei'ye getirilen kısıtlamaların ardından adeta teknoloji savaşlarına evrilmişti.

REKLAM

Trump Çin'e gelişmiş çip üretimi için ekipman gönderilmesini yasaklamıştı

Huawei ile başlayan teknoloji ürünleri çekişmesi, daha sonra yine Trump'ın ilk döneminde uygulanan çip kısıtlamaları ile devam etti. Trump ilk başkanlık döneminde ABD'li şirketlerin Çin'e gelişmiş çip üretimi için ekipman göndermesini kısıtlamış ve birçok Çinli şirkete yasaklar getirmişti.

İki ülke arasında özellikle çip konusunda yaşanan çekişmeler ABD Başkanı Joe Biden döneminde de devam etti. ABD Kongresi'nden geçen "Çip ve Bilim Yasası", yerli çip üretimini teşvik etmek amacıyla teşvik çağrısında bulunmuştu.

Biden tarafından 2022'de imzalanan yasa, yarı iletken sektörünü desteklemek için 52 milyar dolarlık doğrudan finansman sağlıyor.