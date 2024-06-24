ABD'de genişleyen "ısı kubbesi" nedeniyle 100 milyon kişi aşırı sıcaklarla boğuşuyor

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Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, yüksek basınç sisteminin aynı alan üzerinde uzun süre asılı kalması ve sıcak havayı altında hapsetmesi sonucu ortaya çıkan "ısı kubbesinin" genişlemesi aşırı sıcaklara neden oluyor.

Genişleyen ısı kubbesi nedeniyle ABD'nin en kalabalık şehirleri olan New York ve Los Angeles'ın da arasında bulunduğu 27 eyaletten yaklaşık 100 milyon kişi aşırı sıcak hava dalgasına maruz kalıyor.

New York'ta sıcaklığın 136 yıllık rekor olan 35,5 dereceyi geçebileceği bildirildi. Ülkesinin batısındaki Washington eyaletinde de sıcaklığın 2012'den beri ilk defa haziran ayında 37,7 dereceyi gördüğü aktarıldı.

ABD'nin batısında bulunan California, Nevada, Arizona ve Utah eyaletlerinde de sıcaklıkların 37,7 dereceyi geçmesi bekleniyor.