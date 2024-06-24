Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
Niğde'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren kendisi de intihar eden 60 yaşındaki Nevzat Türk'ün yaraladığı, 36 yaşındaki Gökhan Türk de hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin ölü sayısı 4'e yükseldi
Niğde'de olay, 21 Haziran akşamı merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana geldi. Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
YEĞENİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'da yer alan habere göre Nevzat Türk (60) tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk’e (18) ateş etti.
KENDİSİNİ DE VURDUSemiha Türk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YEĞENİ VE AİLESİ HASTANEYE KALDIRILDIGizem Nazife Türk.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları hastaneye kaldırıldı.
ANNE KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, belde mezarlığına defnedildi.
CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİTedaviye alınan Gökhan Türk de hayatını kaybetti.
Ameliyat edilen yaralılardan Gökhan Türk de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Türk'ün ölümü ile kavgaya ilişkin hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.