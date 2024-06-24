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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!

        Trabzonspor Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Dragus ve Ozan Tufan transferlerini KAP'a bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:30
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        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
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        Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.

        Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

        İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

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