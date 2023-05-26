ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 283 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde siparişlerin yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, martta ise yüzde 3,3 artarak 279,9 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, nisanda yüzde 3,7 artışla 97,6 milyar dolara çıktı. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,2, savunma hariç siparişler de yüzde 0,6 arttı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.