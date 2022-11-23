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AB'de şirket yöneticilerinin en az yüzde 33'ü kadınlardan oluşacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde şirket yöneticilerinin en az yüzde 33'ünün kadınlardan oluşmasını öngören yasa teklifini kabul etti

Giriş: 23.11.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den şirketlere kadın kotası
AA

Avrupa Parlamentosu (AP), Haziran 2026'ya kadar Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki halka açık büyük şirketlerde, yöneticiler arasındaki cinsiyet kontenjanını öngören yasa teklifini kabul etti.

Buna göre, şirketler, yönetici kadrolarının en az yüzde 33'ünün cinsiyet temsili hakkında yılda 1 kez yetkili makamlara bilgi vermek ve hedefler gerçekleştirilmemişse nasıl ulaşmayı planladıklarını bildirmek zorunda kalacak.

Uygulamayı Haziran 2026'ya kadar hayata geçiremeyen şirketlere para cezaları gibi etkili, caydırıcı ve orantılı cezalar getirilecek.

Yasaya uymayan şirketlerin yönetim kurulları feshedilebilecek.

Öte yandan 250'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler direktif kapsamı dışında tutuldu.

20 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN 2 YIL İÇİNDE UYGULANMASI GEREKECEK

AB Komisyonu, söz konusu teklifi 2012'de yapmıştı ancak Konsey, kararı 10 yıl kadar bloke etmişti.

Halihazırdaki süreçte, karar, 17 Ekim'de Konsey tarafından onaylandı. AP'de kabul edilmesinin ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 20 günde yürürlüğe girecek. Kararın üye ülkelerce 2 yılda uygulanması gerekiyor.

2021'de, AB'nin halka açık en büyük şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerinin yalnızca yüzde 30,6'sı kadınlardan oluşurken, üye ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Fransa'da bu oran, yüzde 45,3 iken Güney Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

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