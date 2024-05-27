Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis

"KEŞKE O GÜN EVDEN HİÇ ÇIKMASAYDIM DA BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI"

Duruşmada savunma yapan sanık Doğan Güç, "Ben bu olay olsun istemezdim, böyle bir şey yapmak da istemezdim. Keşke o gün evden hiç çıkmasaydım da böyle bir şey olmasaydı. Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim. Şahsın ailesinden tekrar özür diliyorum. Böyle olsun istemedim, keşke de olmasaydı. Yüce adaletin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.