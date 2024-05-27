Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis

        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis

        İstanbul Beyoğlu'nda taksisine almadığı gerekçesiyle bagaja vurarak tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan taksici Doğan Güç 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyoğlu'nda Faslı yolcu Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksici Doğan Güç'ün yangılandığı davanın karar duruşması görüldü.

        • 2

          İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Güç getirilirken, ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı 'şikayetçi' sıfatıyla hazır bulundu.

        • 3

          "TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

          Duruşmada söz verilen şikayetci Fatima Krib, "Türk adaletine, Türk halkına güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Jamal Doumane kızı Chaimae Doumane ise, "Babasız kalmanın ne kadar kötü ve zor olduğunu belirtmek isterim. Hayatım elimden alındı. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

        • 5

          "KEŞKE O GÜN EVDEN HİÇ ÇIKMASAYDIM DA BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI"

          Duruşmada savunma yapan sanık Doğan Güç, "Ben bu olay olsun istemezdim, böyle bir şey yapmak da istemezdim. Keşke o gün evden hiç çıkmasaydım da böyle bir şey olmasaydı. Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim. Şahsın ailesinden tekrar özür diliyorum. Böyle olsun istemedim, keşke de olmasaydı. Yüce adaletin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.

        • 6

          6 YIL 8 AY HAPİS

          Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Güç'ü "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

          Güç hakkında haksız tahrik uygulanmadı.

        • 7

          İDDİANAME

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Habertürk Anasayfa