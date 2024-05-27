İnanılmaz görüntüler! Yaralıyı tabuta koyup, kamyonetle hastaneye götürdüler
Antalya'da ortaya çıkan bir görüntü "pes artık" dedirtti. Kentte bir aracın çarptığı kişiyi çevredekiler tabuta koyarak kamyonete taşıdı. İsmi öğrenilemeyen kişi, hastaneye bu şekilde götürüldü
- 1
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.
- 2
DHA'nın haberine göre olay 24 Mayıs'ta meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.
- 3
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
-
- 4
Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.
- 5
Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü.
- 6
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
-