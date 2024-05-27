F1 Monaco'ya hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlüler akın etti
Formula Monaco Grand Prix'ini hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlü isimler yerinde takip etti
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Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı olan Monaco Grand Prix’i tamamlandı. Yarışı Ferrari’nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc kazandı. Monte-Carlo'da yapılan yarışa Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene de takip etti.
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Kazananlara madalyalarını takan kraliyet çifti, şampiyonu alkışlayarak ve ona sarılarak kutladı.
Yarışı seyretmeye gelenler arasında dünyadan ve Türkiye'den ünlü isimler de vardı.
İşte Formula 1'i yerinde takip eden ünlü isimler...
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Heidi Klum
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- 4
Birce Akalay
- 5
Michael Douglas
- 6
Burçin Terzioğlu
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- 7
Jared Leto
- 8
Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu
- 9
Joe Jonas
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- 10
Birce Akalay
- 11
Anya Taylor-Joy
- 12
Frédéric Arnault, Alexandra Daddario, Nicholas Galitzine ve Kelsey Merritt
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- 13
Boran Kuzum ve Burçin Terzioğlu
- 14
Lewis Hamilton ve Anya Taylor-Joy
- 15
Winnie Harlow ve Kyle Kuzma
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- 16
Burçin Terzioğlu
- 17
John Legend
- 18
Heidi Klum ve kızı Leni Klum
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- 19
Alexandra Daddario
- 20
Izabel Goulart ve Kevin Trapp