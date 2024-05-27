Litvanya: AB, Macaristan'ın Ukrayna'ya desteği 'sistematik' olarak engellemesini aşmanın yolunu bulmalı

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Avrupa Birliği'nin karar alırken oy birliği şartı araması, Macaristan'ın Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımları veto etmesi nedeniyle Birlik içinde kriz yarattı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielis Landsbergis, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimini desteklemek için Avrupa Birliği düzeyindeki tüm çabaları sistematik olarak engellediğini söyledi. Landsbergis, AB'nin 'bu sorunu çözmek için bir yol bulması' gerektiğini sözlerine ekledi.

Landsbergis, "Bunu AB'nin dış ilişkilerde anlamlı bir role sahip olma çabalarına yönelik sistematik bir yaklaşım olarak görmeye başlamalıyız. Macaristan çok ama çok ileri gitti." dedi.

İtalya ve Estonya da Macaristan'ın 'sistematik blokaj' taktiğinden rahatsız olduğunu belirtirken, Litvanya, "Macaristan'ın şu anki pozisyonunun ne olduğu konusunda şeffaf olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. REKLAM "KARARLARIN YÜZDE 41'İNİ TEK BAŞINA ENGELLEDİ" Litvanya, AB'nin Ukrayna'ya ilişkin kararlarının yaklaşık yüzde 41'inin Macaristan tarafından engellendiği tespit ettiklerini belirtti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da, "Her seferinde buraya geliyoruz ve Macaristan'ı neden Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımı bloke etmemesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, "Blokaj istemiyoruz, ilerlemek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Landsbergis, Macaristan'ın Ukrayna'ya AB askeri yardımı, Kiev'in AB üyelik müzakerelerinin başlaması, Gürcistan ve Ermenistan ile ilgili kararları engellediğini söyledi. Diplomatlar Macaristan'ın tutumunun genellikle Rusya'nın dış politika çıkarlarıyla uyumlu olduğunu söylüyor.