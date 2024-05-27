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Niğde'de kaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. REKLAM

Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi. Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü Haberi Görüntüle