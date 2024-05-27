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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İstanbul'da 3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!

        İstanbul Pendik'te, 3 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Bölgedeki konteynerlerde polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Maktulün kimliğinin belirlenmesi için yapılan çalışmanın ardından parçalara ayrılan cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu öğrenildi

        Giriş: 27.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:00
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        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
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        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, öğle saatlerinde sokakta yaşayan bir evsiz, çöp konteynerinde yiyecek, giyecek ararken, vücut bütünlüğü olmayan bir erkeğe ait ceset gördü.

        FARKLI KONTEYNERLERDE AYNI DEHŞET

        Evsiz vatandaşın olayı polise bildirdiği dakikalarda bölgedeki temizlik işçileri de başka bir konteynerde ceset parçalarıyla karşılaştı.

        3 AYRI KONTEYNERE CESET PARÇALARI ATILMIŞ

        Polis tarafından yapılan çalışmada, 3 ayrı çöp konteynerinde cesede ait uzuvlar bulunuldu. Bölgede çöp toparlanması yasaklanırken, bölgede bir de kanlı battaniyenin bulunduğu öğrenildi.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

        4 sokakta, 3 farklı konteynerde bulunan cansız bedenin parçaları olay yeri inceleme ekiplerince toplanırken, maktulün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından parçalara ayrılan cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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