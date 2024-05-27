ABD'li oyuncu Johnny Wactor vurularak öldürüldü

'General Hospital' adlı pembe dizide yaklaşık 200 bölümde yer aldığı rolüyle tanınan Johnny Wactor, hırsızları durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti.

Oyuncunun annesi, 37 yaşında hayata veda eden oğlunun Los Angeles şehir merkezinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Scarlett Wactor, üç kişinin Johnny Wactor'ın arabasını soymak için uğraştığı esnada oyuncunun bir iş arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi. Yetkililer, oyuncunun adını açıklamamış olsa da bu, üç şüphelinin egzozlara takılan katalitik dönüştürücüyü çalmaya çalıştığı iddia edilen olayla eşleşiyor.

Anne Scarlett Wactor, kendisine Johnny'nin onlarla mücadele etmeye ya da onları durdurmaya çalışmadığının söylendiğini ama yine de şüphelilerin onu kaçmadan önce vurduğunu söyledi.

Polisin verdiği bilgiye göre, sağlık görevlileri olay yerine gittiğinde oyuncu hayattaydı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.