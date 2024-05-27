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        Haberler Dünyadan ABD'li oyuncu Johnny Wactor vurularak öldürüldü - magazin haberleri

        ABD'li oyuncu Johnny Wactor vurularak öldürüldü

        ABD'li dizi oyuncusu Johnny Wactor, otomobiline yönelik hırsızlık girişiminde bulunan üç kişinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:04
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        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
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        'General Hospital' adlı pembe dizide yaklaşık 200 bölümde yer aldığı rolüyle tanınan Johnny Wactor, hırsızları durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti.

        Oyuncunun annesi, 37 yaşında hayata veda eden oğlunun Los Angeles şehir merkezinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

        Scarlett Wactor, üç kişinin Johnny Wactor'ın arabasını soymak için uğraştığı esnada oyuncunun bir iş arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi. Yetkililer, oyuncunun adını açıklamamış olsa da bu, üç şüphelinin egzozlara takılan katalitik dönüştürücüyü çalmaya çalıştığı iddia edilen olayla eşleşiyor.

        Anne Scarlett Wactor, kendisine Johnny'nin onlarla mücadele etmeye ya da onları durdurmaya çalışmadığının söylendiğini ama yine de şüphelilerin onu kaçmadan önce vurduğunu söyledi.

        Polisin verdiği bilgiye göre, sağlık görevlileri olay yerine gittiğinde oyuncu hayattaydı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Johnny Wactor, oyunculuğa 2007 yılında 'Army Wives' adlı diziyle başladı. 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Criminal Minds' ve 'Hollywood Girl' gibi dizilerde rol aldı. En son 'General Hospital' adlı dizide 2020 ile 2022 yılları arasında rol aldı.

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        #ölüm
        #hırsız
        #Johnny Wactor

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