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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri

        Süper Lig'de nefesleri kesen tarihi sezon sona erdi, Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ise ikinci oldu. 102 puan ile zirvede yer alan sarı-kırmızılılar da 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecekler. Sarı-kırmızılılar elemelere play-off turundan, Fenerbahçe ise 2. ön eleme turundan dahil olacak. Temsilcilerimizin elemelerdeki muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolu ve muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:12
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        • 1

          Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

        • 2

          Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve üç takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı eleyerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

        • 3

          Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek.

        • 4

          Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

        • 5

          Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

        • 6

          Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

        • 7

          Alt turlardan gelecek -şu anlık - Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

        • 8

          BİRİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR

          Ferencvaros (Macaristan)

          Karabağ (Azerbaycan)

          FCSB (Romanya)

          Ludogorets (Bulgaristan)

        • 9

          İKİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR

          Sparta Prag (Çekya)

          Midtjylland (Danimarka)

          Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

          Malmö (İsveç)

        • 10

          PAOK (Yunanistan)

          Maccabi Tel Aviv (İsrail)

          APOEL (GKRY)

          Bodo / Glimt (Norveç)

        • 11

          PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR

          Kızılyıldız (Sırbistan)

          Young Boys (İsviçre)

          Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        • 12

          FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ YOLU

          Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonunda katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi için yolu, tarihleri ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte tüm detaylar...

        • 13

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya İsviçre'den Lugano olacak.

        • 14

          Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz arihlerinde oynanacak.

        • 15

          Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Burada toplam 8 takım olacak.

        • 16

          Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Fransa'dan Lille, Hollanda'dan Twente, Belçika'dan Union SG, İskoçya'dan Rangers, Avusturya'dan Salzburg, Çekya'dan Slavia Prag olacak.

        • 17

          2. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE...

          Avrupa'da 36.000 puanı olan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak. Kura çekimi 22 Temmuz'da yapılacak, maçlar 6-7 Ağustos, 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        • 18

          3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE...

          Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerse, 3. ön eleme turunu geçen diğer 3 takımdan katsayısı daha yüksek 2 takımdan biriyle eşleşecek.

        • 19

          Burada kura 5 Ağustos'ta çekilecek, maçlar 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        • 20

          ELENİRSE NE OLACAK?

          Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. 3. ön eleme turunda elenirse playoff turundan dahil olacak.

        • 21

          Şayet playoff turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına geçecek.

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