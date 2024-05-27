Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri
Süper Lig'de nefesleri kesen tarihi sezon sona erdi, Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ise ikinci oldu. 102 puan ile zirvede yer alan sarı-kırmızılılar da 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecekler. Sarı-kırmızılılar elemelere play-off turundan, Fenerbahçe ise 2. ön eleme turundan dahil olacak. Temsilcilerimizin elemelerdeki muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolu ve muhtemel rakipleri...
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.
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Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve üç takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı eleyerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek.
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Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.
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Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.
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Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.
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Alt turlardan gelecek -şu anlık - Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:
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BİRİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR
Ferencvaros (Macaristan)
Karabağ (Azerbaycan)
FCSB (Romanya)
Ludogorets (Bulgaristan)
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İKİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR
Sparta Prag (Çekya)
Midtjylland (Danimarka)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Malmö (İsveç)
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PAOK (Yunanistan)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)
APOEL (GKRY)
Bodo / Glimt (Norveç)
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PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAKLAR
Kızılyıldız (Sırbistan)
Young Boys (İsviçre)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ YOLU
Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonunda katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi için yolu, tarihleri ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya İsviçre'den Lugano olacak.
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Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz arihlerinde oynanacak.
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Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Burada toplam 8 takım olacak.
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Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Fransa'dan Lille, Hollanda'dan Twente, Belçika'dan Union SG, İskoçya'dan Rangers, Avusturya'dan Salzburg, Çekya'dan Slavia Prag olacak.
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2. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE...
Avrupa'da 36.000 puanı olan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak. Kura çekimi 22 Temmuz'da yapılacak, maçlar 6-7 Ağustos, 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE...
Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerse, 3. ön eleme turunu geçen diğer 3 takımdan katsayısı daha yüksek 2 takımdan biriyle eşleşecek.
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Burada kura 5 Ağustos'ta çekilecek, maçlar 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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ELENİRSE NE OLACAK?
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. 3. ön eleme turunda elenirse playoff turundan dahil olacak.
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Şayet playoff turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına geçecek.
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