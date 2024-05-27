THY ve TVF'den peş peşe 'Filenin Sultanları' açıklamaları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Milletler Ligi ikinci hafta maçları için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Arlington kentine yola çıktı. Ancak Filenin Sultanları'nın paylaşımları tartışmaların fitilini de ateşledi.

Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan 1.95 boyundaki Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullanarak koltuk mesafeleri Business sınıfa kıyasla daha dar olan ekonomi sınıfında uçurulmalarına tepki gösterdi.

Ardından uçakta ayrı ayrı koltuklarda oturan diğer oyuncular Eda Erdem, Hande Baladın, Simge Aköz gibi isimlerden de uçakta tepki paylaşımları geldi. Bu paylaşımların ardından Filenin Sultanları'na destek, Türk Hava Yolları ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na ise tepki mesajları geldi.

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Sosyal medyada paylaşımların hızla artması üzerine seyahatle ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu ve THY'den peş peşe açıklamalar geldi. ,

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Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin ilk açıklama Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi.

Üstün konuyla ilgili X platformundan yaptığı açıklamada "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı ve sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu'nda olduğunu ifade etti.