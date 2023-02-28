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AB'den Apple'a rekabet ihlali suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Apple'ı uygulama mağazası App Store'daki müzik uygulamalarında kullanıcıların diğer satın alma seçenekleri hakkında bilgilendirilmelerini engellemekle suçladı

Giriş: 28.02.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den Apple'a rekabet ihlali suçlaması
AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Spotify'ın şikayeti ile 2 yıl önce başlatılan rekabet soruşturmasında Apple'a yöneltilen suçlamaların kapsamının daraltıldığını ve şirkete yeni suçlamaları içeren resmi itiraz beyanı gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyon'un daha önceki suçlamasındaki görüşünün Apple'ın müzik uygulama geliştiricilerine kendi ödeme teknolojisini dayatması ve alternatif abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirme olanağını kısıtlaması olduğu anımsatıldı.

Son suçlamanın, Apple'ın müzik uygulamalarına daha düşük fiyatlarla abonelik seçenekleri hakkında bilgilendirmeyi ve tercihi engelleyen sözleşme kısıtlamaları dayatması ile ilgili olduğu belirtilen açıklamada, Apple'ın söz konusu davranışının AB'nin rekabet kurallarını ihlal ettiği ifade edildi.

AB, 2021 yılında Apple'ı müzik akışı uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlamıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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