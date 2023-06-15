AB'den 14 milyar Euro'dan fazla dış ticaret açığı

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşerek 192 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 15,4 azalarak 206,1 milyar Euro'ya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, nisan ayında 14,1 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 gerileyerek 216 milyar Euro, ithalat da yüzde 11,9 düşüşle 227,7 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, nisanda 11,7 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37,6 milyar Euro ile ABD, 24,8 milyar Euro ile İngiltere, 17,1 milyar Euro ile Çin, 13,8 milyar Euro ile İsviçre ve 8,7 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,2 milyar Euro ile Çin, 27,6 milyar Euro ile ABD, 14,9 milyar Euro ile İngiltere, 10,6 milyar Euro ile İsviçre, 8,9 milyar Euro ile Norveç ve 7,9 milyar Euro ile Türkiye oldu.

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