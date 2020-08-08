BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimzide 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak BİM ve 13 Ağustos'ta başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.