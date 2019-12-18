19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 ARALIK

Samsung 43″ UltraHD 4K Smart TV 2999 TL

Honor 8S Cep Telefonu 899 TL

Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 849 TL

SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1399 TL

Seg SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1099 TL