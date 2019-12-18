18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 ARALIK
Samsung 43″ UltraHD 4K Smart TV 2999 TL
Honor 8S Cep Telefonu 899 TL
Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 849 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1399 TL
Seg SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1099 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 219,95 TL
Ayakkabı Dolabı 149,95 TL
Katlanabilir Masa 75 TL
Yer Sofrası 45 TL
Aynalı Banyo Dolabı 89,95 TL
Hascevher 6 Parça Tencere Seti 109,95 TL
Renkli Hamur Leğeni 6,50 TL
Hamur Şekillendirici Rulo 4,95 TL
Kestane Çizici 3,95 TL
Kesim panosu 8,50 TL
Borcam Kapaklı Kare Tencere 24,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
Elle Seramik Tabanlı Ütü 89,95 TL
Felix Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 59,95 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL
Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL
Elle Dik Süpürge 159 TL
Elle Blender Seti 129 TL
Intum Bluetooth Kulaklık 34,95 TL
Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL
Şeffaf Su Kovası 9,95 TL
Şeffaf Maşrapa 2,50 TL
Çocuk Basamağı 12,95 TL
Çocuk Klozet Adaptörü 7,95 TL
Cam Biberon 7,95 TL
Oyuncak Sürtmeli İş makinesi 13,50 TL
1000 Parça Puzzle 14,95 TL
Lisanslı Oyuncak Kutusu 19,95 TL
Lolla’s Sevimli Şef Oyuncak Bebek 22,95 TL
Çocuk Kar Botu 39,95 TL
Bay Bayan Şemsiye 29,95 TL
Mengene 34,95 TL
Tornavida Seti 17,95 TL
Universal Pilates Seti 36,95 TL
Duş Seti 14,95 TL
Vakumlu Paslanmaz Silikon Kaplama Ürünler 11,50 TL
Solid Ütü Masası 59,95 TL
Perfect Kanatlı Kurutmalık 39,95 TL
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