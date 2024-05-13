A101 16 Mayıs aktüel kataloğu... A101 haftalık aktüelini yayınladı. 16 Mayıs'tan itibaren şubelere birçok ürün geliyor. Perşembe günü; elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya, gazlı barbekü ve mobilya gibi farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 16 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL

JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL