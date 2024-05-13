16 Mayıs A101 aktüel kataloğu: A101'e bu hafta beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor!
A101 yeni aktüelini yayınladı. 16 Mayıs Perşembe itibarıyla tüm şubelerde yer almak üzere çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Bu haftanın öne çıkanlarında; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mobilya ve mutfak gereçleri var. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
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A101 16 Mayıs aktüel kataloğu... A101 haftalık aktüelini yayınladı. 16 Mayıs'tan itibaren şubelere birçok ürün geliyor. Perşembe günü; elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya, gazlı barbekü ve mobilya gibi farklı birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 16 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL
JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL
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Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL
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Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL
Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL
Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL
Kiwi Çubuk El Blender 329 TL
Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL
Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL
Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL
Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL
Sinbo Dijital Baskül 169 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL
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A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
20 Jant Bisiklet 2.499 TL
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 5.599 TL
Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 249 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL
Ahşap Kaykay 299 TL
Pinpon Topu 6'lı 39,90 TL
Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.999 TL
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SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL
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Sona TV Ünitesi 1.999 TL
Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL
Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL
Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı 1.799 TL
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Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL
Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li 34,90 TL
Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL
Borosilikat Cam Pipet 6+1 24,90 TL
Kütahya Porselen Suffle Kabı 29,90 TL
Beslenme Kutusu 69,90 TL
Karma Plastik Ürünler 19,90 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 59,90 TL
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Orcamp Termos 1 Litre 679 TL
Emaye Pratik Set 2'li 399 TL
Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL
Çantalı Portatif Ocak 599 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL
Turbo Kamp Ocağı 169 TL
Solar Kamp Duşu 199 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL
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A101 AKTÜEL MAYIS 2024
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 4m2 699 TL
Dantelli Sabahlık 199 TL
Dantelli Saten Takım 199 TL
Kadın Kaprili Pijama Takımı 199 TL
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Pompalı Termos 299 TL
Piknik Sepeti 179 TL
Kare Kase 9,90 TL
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Sinbo Airfryer 4.399 TL
KVC4090 robot süpürge 4.399 TL
HiKING A43 cep telefonu 4.399 TL
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Selpak el ve yüz havlu çeşitleri 49.90 TL
Hünnap keçi sütü bebe bisküvisi 69.90 TL
Peros yumuşatıcı çeşitleri 99 TL
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Taç ultra granit tava 229 TL
Kapaklı balık ve gözleme tavası 199 TL
Ultra granit basık tencere 329 TL
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