A101 20 Haziran Aktüel ürünler kataloğu çıktı. İndirim takipçileri bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 20 Haziran Aktüel ürünler kataloğunu baktığımızda teknolojiseverler için kampanyalar mevcut. Teknoloji dışında giyim, ev araç gereçleri, kamp ürünleri ve gıda ürünlerinde de sürprizli indirimler var. İşte A101 20 Haziran Aktüel ürünler kataloğu...

A101 20 HAZİRAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elton EL43DLK010 43" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.399 TL

Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL

Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL

HI-LEVEL 16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL

HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 19,95 TL

GoSmart USB Kablosu 9,95 TL