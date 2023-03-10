Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

9 yıldır kayıp: Malezya uçağı MH370 için yeni çağrı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaptığı sırada 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatı ile 2014’te ortadan kaybolan yolcu uçağıyla ilgili yeni bir Netflix belgesel dizisi, tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden birine olan ilgiyi yeniden canlandırıyor. Uçakta bulunanların aileleri ise Malezya hükümetinden ABD'li bir deniz dibi keşif firması olan Ocean Infinity'ye kayıp uçağı yeniden araması için yetki vermesini istedi.

Giriş: 10.03.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kayboldu ve yıllarca süren büyük bir uluslararası arama çalışmasına rağmen uçak ve kara kutusu bulunamadı. Çalışmalar ise bir süre sonra resmen sona erdirildi.

     

     

  • Yerel basında çıkan haberlere göre, Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunanların ailelerinden oluşan Voice370 grubu, firmanın en kısa sürede yeni bir arama başlatmayı umduğunu duyurdu. 

  • Aileler Malezya hükümetinden ABD'li bir deniz dibi keşif firması olan Ocean Infinity'ye kayıp uçağı yeniden araması için yetki vermesini istedi.

  • Voice370, Malezya hükümetini firmadan gelen herhangi bir teklifi yalnızca arama başarılı olursa ödeme yapılması şartıyla kabul etmeye çağırdı.

  • Uçağın kayboluşunun dokuzuncu yıldönümünde ise Netflix "MH370: The Plane That Disappeared" adlı belgesel serisini yayınladı ve yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Washington Post gazetesi de kayıp uçağa dair tüm bilinenler ve bilinmeyenleri yazdı... İşte MH370'e dair tüm bilgiler... 

  • MH370 ne zaman ve nasıl kayboldu?

    MH370 Kuala Lumpur'dan yerel saatle 12:41'de ayrıldıktan kısa bir süre sonra kayboldu. Uçağın Pekin'e ulaşması yaklaşık altı saat sürmüş olmalıydı. Saat 7:42'de Malezya Havayolları, uçakla irtibatın kesildiğini doğruladı.

    Telsizden herhangi bir çağrı alınmadı ve yolculardan veda mesajları gelmedi.

    Yetkililer, uçağın hava trafik kontrolörleriyle son iletişimini ve uçağın radar transponderinden ve uydularından gelen bilgileri kullanarak ipuçlarını bir araya getirmeye çalıştı, ancak bunlar uçağın izleyebileceği rotanın yalnızca kısmi bir resmini sundu. Arama çalışmalarına katılan Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından 2018 yılında hazırlanan nihai raporda, "Uçuşun ilk 38 dakikasından sonra uçaktan herhangi bir sinyal alınamadı" denildi.

    Malezyalı yetkililer, pilotların hava trafik kontrolüyle irtibatlarının kesilmesinden kısa bir süre önce, pilotlardan birinin "İyi geceler Malezya 370" dediğinin duyulduğunu bunun fazlasıyla normal ve rutin olduğunu belirtiyor. 

  • Kısa bir süre sonra, saat 01:21'de, uçak Vietnam hava sahasına girmek üzereyken, uçağın transponder'ı konum bilgisi göndermeyi durdurdu. O zamanki yetkililere göre uçak planlanmamış keskin bir sol dönüş yaparak Pekin'e doğru planlanan uçuş rotasından uzaklaştı ve Malay Yarımadası'na doğru geri döndü.

     

    Takip eden günlerde, büyük bir uluslararası arama çalışmasının ortasında, araştırmacılar ve Malezyalı yetkililer uçağın hava trafik kontrolü ile iletişimi kesildikten sonra muhtemelen saatlerce uçtuğunu belirledi. Yakıt sınırına yaklaşmış olmasına rağmen, kalkıştan 7,5 saat sonra, sabah 8:11'e kadar askeri uydular tarafından hala tespit ediliyordu.

  • Uçağın kaybolmasından on gün sonra Malezya Havayolları kayıp yakınlarıyla kısa mesaj yoluyla temasa geçerek onlara "MH370'in kaybolduğunu ve uçaktakilerden hiçbirinin hayatta kalmadığını her türlü makul şüphenin ötesinde varsaymak zorunda olduğumuz için derin üzüntü duyuyoruz... Artık tüm kanıtların uçağın Hint Okyanusu'nda düştüğünü gösterdiğini kabul etmek zorundayız" dedi.

     

    Necip ayrıca uydu verilerinin uçuşun "Güney Hint Okyanusu'nda sona erdiğini" gösterdiğini söyledi.

  • MH370 uçağında kimler vardı?

    Uçakta 14 ülkeden 227 yolcunun yanı sıra 12 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğunluğu yani 153 kişi Çinliydi.

    Yolcular arasında bir grup Çinli hattat, iki bebek, üç Amerikalı, aktör Jet Li'nin dublörü ve iki çocuğuyla seyahat eden bir Fransız vatandaşı da bulunuyordu.

     

    Uçaktaki iki İranlı erkeğin çalıntı pasaport kullanarak uçağa bindiği tespit edildi ve bu uçağın kaçırılma şüphesini artırdı. Ancak Interpol yetkilileri bu iki kişinin herhangi bir terörist faaliyetle bağlantılı olduklarının düşünülmediğini kaydetti.

  • Uçak neden kayboldu?

    Uçağın kayboluşuyla ilgili teoriler neredeyse on yıldır dünyayı meşgul ediyor. Ancak şu ana kadar hiçbiri kanıtlanamadı. Olay, medyanın ilgisini körükledi ve bu yayınlar bir dizi teori kasırgasına da katkıda bulundu.

     

    Malezyalı yetkililer 2015 yılında uçağın kaybolmasını bir kaza olarak ilan etti ve bu da havayolu şirketinin ailelere tazminat ödemesinin önünü açtı.

  • "60 Minutes" programının Avustralya edisyonu tarafından 2018 yılında bir araya getirilen havacılık uzmanlarından oluşan bir panelde 53 yaşındaki pilotun kendi canına kıymak istediği ve transponderini kapatıp oksijen maskesi taktıktan sonra uçağın basıncını düşürerek uçaktaki diğer herkesi oksijensiz bıraktığı yönünde teori ortaya atıldı.

    Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu müfettişleri ise bu görüşe katılmayarak uçaktaki herkesin -kaptan pilot, yardımcı pilot, görevliler ve 200'den fazla yolcu dahil- uçağın yakıtı bitip suya çakıldığı sırada herkesin bilinçsiz olduğuna inandıklarını söylediler.

     

    2018 yılında MH370 güvenlik soruşturması ekibi tarafından hazırlanan raporda da kesin bir yanıt verilmemiş, uçağın neden rotasından çıktığına dair net bir kanıt olmadığı belirtilmişti. Bununla birlikte, süreçte Malezya'nın hava trafik kontrolündeki başarısızlıkların altını çizildi ve ülkenin sivil havacılık şefi istifasını açıkladı.

  • Uçak bulundu mu?

    30'dan fazla ülke ve 140 geminin katıldığı kapsamlı bir arama çalışmasına rağmen uçak hiçbir zaman bulunamadı.

    Deniz tabanında 120,000 kilometrekareden fazla alanın arandığı bu geniş çaplı soruşturma için tahminen 150 milyon dolar harcandı. Zorluğun bir kısmı Hint Okyanusu'ndaki arama alanının Dünya üzerindeki en zor alanlardan biri olarak kabul edilmesi olarak görüldü.

     

    Avustralya, Çin ve Malezya ortak bir arama çalışması için bir araya gelse de 2017'de çabalarını durdurarak, ipuçlarının yeni ve belirli bir yeri işaret etmesi halinde devam edeceğini söyledi. Bir ABD firması tarafından yürütülen özel arama çalışmaları ise 2018 yılında sona erdi.

    Uçağın kara kutusu hiçbir zaman bulunamadı.

  • Temmuz 2015'te, Malezya Havayolları uçağı gibi jetlerde bulunan kanat parçasına benzer bir parça Hint Okyanusu'ndaki küçük bir ada olan Reunion'da kıyıya vurdu. Flaperon olarak bilinen parça Fransız uzmanlar tarafından incelendi ve parçanın MH370'e ait olduğu sonucuna varıldı. O zamandan bu yana Madagaskar gibi yerlerde sahillere vurmuş bir avuç kişisel eşya da bulundu.

  • MH370 kurbanlarının aileleri ne diyor?

    Birçok aile üyesi, çalışmalar sona erse de kendi kişisel arayışlarını sürdürüyor. Uçakta bulunanların yakınlarından oluşan bir grup olan Voice370, uçağın kayboluşunun dokuzuncu yıldönümünden birkaç gün önce Pazar günü bir açıklama yayınlayarak yetkilileri aramadan vazgeçmemeye çağırdı.

     

    Grup açıklamasında "MH370'e ne olduğu konusunda karanlıkta kaldığımız sürece, benzer bir trajediyi asla önleyemeyeceğiz" diye konuştu. Ancak yetkililer 'inandırıcı ve kesin kanıtlar' olmadan yeni bir aramanın onaylanmayacağını tekrarlamaya devam ediyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.