100 üründen 17'si uygunsuz bulundu

Bakanlığın ocak-eylül dönemini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimi verilerinden derlenen bilgiye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığının sorumluluğunda bulunan gruplarda 17 bin 359 sanayi ürününün denetimi yapıldı.
Bu ürünlerden 2 bin 886'sı uygunsuz bulundu, 408 farklı ürün teste gönderildi.
72 elektrikli ekipman, 13 otomotiv, 9 gaz yakan cihazlar, 8 basınçlı ekipmanlar, 4 enerji verimliliği ve 3 makine olmak üzere 109 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. 702 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı ve tespit edilen uygunsuzluklara karşı toplam 4 milyon 680 bin 148 lira idari para cezası uygulandı.
Söz konusu dönemde en çok elektrikli ekipmanlar ve asansör ürünleri gruplarında denetim yapıldı.
Denetlenen ürünlerde uygunsuzluk oranı yüzde 16,63 olarak hesaplandı. Denetlenen her 100 üründen yaklaşık 17'si uygunsuz bulundu.
Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 50 ile kazanlar, yüzde 32,83 ile asansörler ve yüzde 23,53 ile piroteknik ürünler oldu.
En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise 3 milyon 195 bin 619 lirayla asansörler, 856 bin 45 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 239 bin 947 lirayla otomotiv olarak kayıtlara geçti.
METROLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞININ SORUMLULUĞUNDAKİ DENETLEMELER
Söz konusu 9 ayda Metroloji Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında ise 961 bin 449 ürün denetlendi ve muayenesi gerçekleştirildi. Bunların 258 bin 13'ü akaryakıt ve LPG sayaçları denetimi olmak üzere toplam 955 bin 568'i yasal metroloji alanında yapıldı.
Bu dönemde özellikle nakliye şoförlerinin yasalarca müsaade edilen sürüş sürelerini ve hız limitlerini geçmemesini sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğinin artırılmasına imkan veren takograf cihazı denetlemeleri de akaryakıt ve LPG sayaçları denetiminden sonra ikinci sırada yer aldı. 9 ayda 216 bin 359 takograf cihazı Bakanlığın denetiminden geçti.
Aynı dönemde, hazır ambalajlı mamuller alanında 2 bin 91, petrol ve petrol ürünlerinde 3 bin 790 adet ürün denetlemesi gerçekleştirildi.
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