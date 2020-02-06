6 Şubat Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....