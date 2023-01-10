5G, GSYİH artışına katkı sağlayacak

Global çapta son dönemin en çok konuşulanları arasında 5G teknolojisi yer alıyor. 4. nesil teknoloji olan 4G'nin yaklaşık olarak 10 katı bir hizmet hızı sunan 5G, yalnızca günlük hayatı kolaylaştıracak değil, birçok iş sektöründe de önemli katkılar verecek bir hizmet olarak görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, yakalanacak hız sayesinde ülkelerin GSYİH'lerine de cidi ölçüde katkı vereceği vurgulanıyor.
3-7 KAT DAHA FAZLA GELİR
Analysys Mason tarafından aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler ile gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmada, 15 gelişmekte olan ülkede 5G’nin ekonomik, tüketici ve çevresel faydaları incelendi. Düzenleyici kurumlar ve hükümetlerin desteğiyle, bu 15 ülkenin hepsi, yatırım maliyetine kıyasla 3-7 kat arasında getiri elde etme ve 2035’e kadar GSYİH’lerini yüzde 0,3 ile yüzde 0,46 aralığında artırma potansiyeline sahip.
“Gelişen Pazarlarda Mobil İletişimin Gelecekteki Değeri” başlıklı raporda, tüketici, endüstri, lojistik, kırsal ve kamu hizmet kümeleri ile dikey entegrasyon dahil pek çok kullanım senaryosunda mobil geniş bant ve sabit kablosuz erişimi (FWA) geliştirecek çoklu 5G spektrum uygulamaları değerlendirildi.
YÜKSEK EKONOMİK GETİRİ POTANSİYELİ
Ekonomik getirilerin yaklaşık yüzde 80’ini tek başına karşılama potansiyeli taşıyan Genişletilmiş Orta Bant 5G, bu bağlamda en önemli başarı faktörü olarak öne çıktı. Akıllı Endüstri ve Akıllı Kırsal kümelere ilişkin getiriler, araştırma kapsamındaki ülkelerin toplam potansiyel ekonomik getirileri içerisinde yüzde 85 ile 90 aralığında bir yer tutuyor.
Araştırma kapsamındaki 15 ülkenin tümünün ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım, bu ülkelerin bazılarının toplam GSYİH’si içerisinde yüzde 10’a yakın bir paya sahip. Rapor, kırsal bölgelerde 5G’nin yaygınlaştırılmasıyla, tarıma bağlı GSYİH’de uzun vadede yüzde 1,8’lik bir artış elde edilebileceğine işaret ediyor. 5G ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleme, verimliliği artırma ve tarımsal atık miktarını azaltma potansiyeli taşıyor.
ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN BULGULAR:
- Temel düzey 5G hizmetinin ülkelere maliyeti yaklaşık 3-8 milyar dolar arasında. Kapsama alanının artırılması için yüzde 20 ile yüzde 35 arasında ek bir yatırım gerekiyor.
- Hizmet kapsamının temel düzeyin üzerine çıkarılması, özellikle orta bant söz konusu olduğunda endüstriyel kullanımı artırarak, kayda değer GSYİH artışı sunma potansiyeli taşıyor.
- Çoğu ülkenin ulaşabileceği toplam GSYİH artışı, kapsama alanının artırılmasına ilişkin yatırım masrafından 3-7 kat daha yüksek.
- Sonuçlar, 5G mobil genişbandın ülke başına 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında tüketici fazlası oluşturabileceğini, kapsam genişletme ile bu sayının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artırılabileceğini gösteriyor.
- 5G'nin sosyal bağlamda en yüksek fayda sağlayabileceği alanlar ise 5G tabanlı FWA, akıllı fabrikalar, nakliye ve lojistik, tarım ve sağlık hizmetleri.
- 5G’nin benimsenmesi; tarım, nakliye ve lojistik, akıllı fabrikalar ve inşaat sektörlerinde dijital dönüşümü destekleyerek, karbon emisyonlarını azaltabilir.
5G İLE 4G ARASINDA NE FARK VAR?
4G ve 5G gibi yapılardaki rakam, altyapıyı temsil ediyor. Yani altyapı ne kadar değişimden geçerse gelen yenilikler ve baştaki rakam artıyor. Bu durumda 5G, ismi bize altyapının 5 fazında olduğunun vurgusunu veriyor. Bu yeni teknoloji hizmetin kullanıcılara sağladığı en büyük avantajı ise elbette ki hız. 5G, bir önceki nesilden yaklaşık olarak 10 kat daha yüksek bir hız anlamına geliyor.
5G ağları, 10 Gbps ile 20 Gbps’lik hızlara ulaşabilecek potansiyele sahipler. 5G, yalnızca 4G ağlarının hızlarını geçen bir teknoloji olarak düşünmek yanlış olur. Evlerimize gelen kablolu internetin de büyük bir kısmından çok daha hızlı bir veri akışı sağlıyor. Fiber optik bağlantılara rakip olacak düzeyde bir ağ hızı sunduğu belirtiliyor.
5G hızın yanı sıra, ağ gecikmesinde de önemli ölçüde azalma sağlıyor. Yani ping’i en az düzeye indiriyor. 5G, cihaz ile karşı sunucu arasındaki verilerin iletilmesi sırasında geçen süreyi minimuma düşürerek veriye ulaşımın daha hızlı yaşanmasını sağlıyor. Firmalar tarafından 5. neslin, 4G’ye kıyasla 60 ila 120 kat daha düşük gecikme sunabildiği belirtiliyor.