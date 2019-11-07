Önder, EVSİD’in 2020 yılı hedefleri ve ihracat stratejilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana ihracatçı firmalar olarak hem iç pazardaki zorluklar hem de global rekabet koşulları ile mücadele ettiklerini ancak bunun yanında pazarlama faaliyetlerini artırarak sürekli büyüme trendini koruduklarını belirtti.

2019 yılının bu açıdan oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Önder, “Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dönüştüğü bir süreci yaşıyoruz. Evrensel bir bakış açısıyla işlerimizi yürütmek zorundayız. EVSİD olarak 4 yaşında genç bir derneğiz ama 4 yılda 22 ülkede 30 organizasyon, yurt dışı faaliyeti yapmışız.” diye konuştu.

Önder, sektörün 10 aylık ihracatının 2,3 milyar dolar olduğunu ve 2019 ihracat hedefinin de 2.9 milyar dolar olduğunu kaydetti

"GELECEKLE İLGİLİ VAATLERDE BULUNMAK KOLAY"

Son on yılda ihracatta büyümenin yakalandığını söyleyen Önder, "2019 için verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Tüm hedefleri gerçekleştirdik. Bugüne kadar yapılmamış organizasyonları yaptık. STK'lar arasında ödül alan tek sivil toplum kuruluşuyuz. Dünyada mutfak eşyaları sektörü olarak dünyada 7. sıradayız. Türkiye çok pazar kaybetti. Özellikle Irak, İran, Suriye, Mısır, Dubai gibi ülkelerdeki sıkıntıların ihracata etkisşi oldu. Rusya'da hala istenilen seviyeye gelemedik. İhracatın şu seviyede olması da kıymetli ve önemli. Herkes elini taşın altına koymalı. Gelecekle ilgili vaatlerde bulunmak çok kolay ama önemli olan o vaatleri yapabilmek. Yüzde 92 oranında 2019 yılında yapacağımız dediğimiz bütün organizasyonları yapmışız. Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk" dedi.

50 ÜLKEDEN 81 ALICI

Önder, Fas, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Latin Amerika’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, Hong Kong’da önemli bir fuar organizasyonunu tamamladıklarını anlatarak, 20-23 Kasım tarihlerinde de sektör için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Katılan Türk firması sayısının geçen seneye göre yüzde 50 arttığını ve kapasite dolduğu için yeni firma alamadıklarını 50 farklı ülkeden 81 alıcı firmanın Invitation Only etkinliği için İstanbul'a geleceklerini belirten Önder, "Bu yıl Invitation Only her zamankinden daha güçlü. 2018 yılındaki organizasyonumuz çok başarılı geçmiş ve birçok firmamız farklı ülkelere ihracata başlamıştı. Bu başarı ağızdan ağıza yayıldı ve böylece Türk katılımcı sayımız 2018'e göre yüzde 50 artarak 58'e ulaştı. Salonumuzun kapasitesini doldurduğumuz için maalesef artık yeni başvuru da alamıyoruz. Diğer taraftan 50 farklı ülkeden 81 alıcı firma iş görüşmelerine katılmak için kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ülkemizde düzenlenen fuarlarda bile görmediğimiz çeşitlilikte alıcıların etkinliğimize katılacağını gösteriyor." dedi.

Invitation Only konseptinin bu noktaya gelmesinde projeye inanan katılımcı firmalar ile Ticaret Bakanlığının desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Önder, "Sektörümüzün ihracatının gelişimi için Invitation Only projemizi çok önemsiyor ve 2020 yılında daha da büyütebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"INVITATION ONLY ETKİNLİĞİ DÜNYAYA YAYILACAK"

Kuruldukları günden bugüne oldukça fazla ülkede B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve zaman içerisinde büyük tecrübe kazandıklarını anlatan Önder, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Kolombiya’da gerçekleştirdiğimiz proje Ticaret Bakanlığımız tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına seçildi. Tüm bunlar bizim gibi genç bir dernek için çok anlamlı ancak biz sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Invitation Only etkinliğini Avrupa, Latin Amerika ve Asya’ya taşımayı planlıyoruz. Ayrıca Güney Kore, Kanada, Kenya ve ABD pazarına yönelik de faaliyetler kurguladık. Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya’da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

ABD ve İngiltere gibi uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduğumuz pazarlar için farklı düşüncelerimiz var. Bu pazarlar için sadece bir defalık organizasyonlardan ziyade fuar katılımları, alım heyetleri, iş görüşmeleri gibi farklı aktiviteleri ortak bir platformda gerçekleştirecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz."

Tüm bunların yanında Türk firmalarının yurtdışında markalaşmasına yönelik yeni projeler geliştirdiklerini anlatan Önder, "Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın çok yerinde destekleri mevcut ancak bir şekilde bugüne kadar sektörümüz bu desteklerden yeterince faydalanamamış. Şimdi özel sektör, bizler ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte neler yapabiliriz, nasıl birim ihracat değerimizi arttırabiliriz, buna çalışacağız. dedi.

2020 HEDEFİ 3.3 MİLYAR DOLAR

B2B’lerin faydasını artırma konusunda öncelikle hazırlıklara erken başlamanın önemli olduğuna işaret eden Önder, "Belirli bir pazarda gerçekleştirilen B2B organizasyonunu ikinci ve hatta üçüncü yıl devam ettirdiğinizde verimin çok daha arttığını gözlemledik. Bu nedenle her yıl farklı pazarlarda faaliyet gerçekleştirmek yerine belirli pazarlarda derinleşmeye de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihracat rakamları ile ilgili olarak da bilgi veren Önder, 2019'un bir toparlanma yılı olduğunu ve 2018 yılında 2.5 milyar dolar olan ihracatın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2.9 milyar dolara çıkacağını söyledi. Önder, 2020 yılı için ihracat hedefini de 3.3 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.

İhracatta rakamdan daha çok nitelikli ihracata bakmak gerektiğini vurgulayan Önder, “Pazar çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. İhracat fazlası veren bir sektörüz. Bunu arttıracağımızı düşünüyorum. Evrensel bakış açısı çok önemli. Dünya büyük balığın değil hızlı balığın kazandığı bir hal aldı. Dubai, Hollanda, Panama, Singapur incelenmesi gereken yerler. Bizim onlardan eksiğimiz yok. Lojistik yanımızı geliştirmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Teşviklere ilişkin soru üzerine Önder, teşvikler ile ilgili pozitif yanların olduğunu belirterek, “Teşvik, Türkiye’de tekrar ele alınması gereken bir konu. Teşviklerde bütün kalemlere bakıldığında bambaşka bir hikaye yazılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.