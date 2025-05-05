50+ Tekno Kadın Guru Programı mezunlarını verdi

L'Oréal Türkiye, SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile hayata geçirdiği "50+ Tekno Kadın Guru Programı" ile 50 yaş ve üzeri kadınların dijital dünyaya adım atmasına destek oldu. Yapay zeka, sosyal medya ve görsel tasarım gibi alanlarda eğitimler sunan programa 3000 kadın katıldı. İlk mezunlar, çevrimiçi törenle sertifikalarını aldı. Deprem bölgesinden yoğun katılım, programın kapsayıcı etkisini gösterdi.

DİJİTAL BECERİLERLE YENİ FIRSATLAR

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Program, 50 yaş üstü kadınların teknolojiye uyum sağlayarak iş ve sosyal hayatta daha aktif rol almasını amaçlıyor. Yapay zeka kullanımı, sosyal medya içerik üretimi, temel Photoshop ve Premiere gibi 12 farklı konuda eğitim verildi. Kırsal ve afet bölgelerindeki kadınlara öncelik tanınarak, kooperatiflerden kamu sektörüne geniş bir katılımcı kitlesine ulaşıldı.

EĞİTİM DESTEĞİ

L'Oréal Türkiye çalışanları, programda eğitmen olarak görev aldı. "Üretken Yapay Zekanın İş Hayatında Kullanımı" ve "Etkili Sosyal Medya Kullanımı" gibi eğitimlerle pratik bilgiler paylaşıldı. L'Oréal’in ContentPRO uygulaması tanıtılarak içerik üreticiliği teşvik edildi. Finansal okuryazarlık ve e-ticaret eğitimleri de katılımcıların bilgi birikimini artırdı.

3000 KADIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE GÜÇLENDİ Programa İstanbul, İzmir ve Ankara’dan yoğun katılım sağlanırken, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi afet bölgelerindeki kadınlar da aktif yer aldı. Katılımcıların üçte biri üniversite mezunu; çoğu, temel bilgisayar bilgilerini güncelleyerek iş hayatına dönmeyi hedefliyor. Emekli olup yeniden çalışmak isteyenler, programın yeni imkanlar sunduğunu ifade etti. OECD verilerine göre, Türkiye’de 55-64 yaş grubunda istihdam oranı yükseliyor. Program, kadınların dijital becerilerle bu değişimde yer almasını sağlıyor. Katılımcılar, teknolojiyle güçlenerek deneyimlerini iş dünyasında daha etkin kullanıyor. L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Kadınların öğrenme azmi bize ilham veriyor. İş hayatındaki varlıklarını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.