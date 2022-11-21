4'üncü nesil X-Trail e-Power ile geldi

Nissan Türkiye'de hem e-Power teknolojisini hem de yeni X-Trail modelini satışa sundu.
Otomobili dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunan e-Power, Qashqai ve X-Trail'de satın alınabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, e-Power sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor.
Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan alıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.
X-Trail'in e-Power versiyonu dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 157 kW (213 PS) güç üretiyor. Qashqai e-Power ise 2 tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 140kW (190PS) güç üretiyor.
HAFİF HIBRIT MOTOR İLE DE ALINABİLECEK
Dördüncü nesil X-Trail'in e-Power donanımlı versiyonu yanı sıra 1.5 litrelik turbo benzinli modeli de satışa sunuluyor.
120 kW (163PS) ve 300 Nm tork üreten bu motor, gücünü ön tekerleklere Xtronic kademeli sürekli değişken CVT şanzıman ile aktarıyor.
Sadece iki tekerlekten çekişli olarak Türkiye'ye gelen bu versiyonda, 12V hafif hibrit teknolojisi yer alıyor.
YENİ 4X4 SİSTEMİ İLE GELDİ
Nissan'ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da, yeni X-Trail ile tanıtıldı.
Verilen bilgiye göre, sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor.
X-Trail'in benzinli motora sahip versiyonu 1 milyon 299 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
Qashqai e-Power 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, X-Trail e-Power ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!