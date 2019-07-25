25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Piyasalar Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrası saat 14'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Anketlere göre faiz indiriminde ortalama beklenti 250 baz puan olurken en düşük ve en yüksek indirim beklentisi 100 ila 600 puan arası değişiyor.
Analistlere göre, özellikle kur hareketinde indirimin boyutu önem arz ediyor.
İndirimin ayak sesleri ise bankalardan gelmeye başladı bile. Akbank, konut kredisi faizlerini yüzde 1.49'a indirdiğini duyurdu. Bu kararla, konutta bileşik faiz yüzde 18.7 olurken Merkez Bankası'nın yüzde 24 olan politika faizinin de bugünkü toplantıda 20'lere gelme beklentisi doğdu.
Faiz indirim beklentisi tahvil faizlerini de düşürdü. 2 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanış yüzde 17.96 seviyesinden gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal, gelecekteki politikalara dair verdiği röportajda "sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur." ifadelerini kullanmıştı.
TÜİK'in açıkladığı TÜFE haziran yüzde 15.72'ye inerken, TCMB'nin politika faizinin yüzde 24'te. Uzmanlar, baz etkisiyle eylül-ekim aylarında tek hanelere inmesi beklenen enflasyonla birlikte TCMB'nin 10 puana yakın bir manevra alanı olabileceğini belirtiyor.
Yıl sonuna kadar piyasaların beklentisi 800 - 900 baz puanlık faiz indirimi.
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