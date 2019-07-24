SON DAKİKA Haberi: TCMB faiz indirimi ne kadar olur? Merkez Bankası faiz beklentileri

Merkez Bankası, faiz kararının açıklanacağı Para Politikası Kurulu toplantısına yarın başlıyor. 6 Temmuz'da görevden alınan Murat Çetinkaya yerine atanan Murat Uysal'ın başkanlık edeceği toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararnameyle görevden alınan Çetinkaya için Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" demişti.

Göreve getirilen Murat Uysal ise "enflasyondaki olmlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur." ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı TÜFE haziran yüzde 15.72'ye inerken, TCMB'nin politika faizinin yüzde 24'te. Uzmanlar, baz etkisiyle eylül-ekim aylarında tek hanelere inmesi beklenen enflasyonla birlikte TCMB'nin 10 puana yakın bir manevra alanı olabileceğini belirtiyor.

AA'ya verdiği röportajda Uysal da manevra alanları olduğunu belirtirken, araçlarda revizyona gidebileceklerini belirtmişti.

Gelişmeler sonrası, piyasalarda temmuz ayı toplantısında medyan faiz indirimi beklentisi Bloomberg HT anketine göre 250 baz puan. Yıl sonunda ise 800 - 900 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Reuters'ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda yüzde 24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz'da yüzde 21.5 seviyesine çekilmesi, yıl sonunda ise 600 baz puan düşüşle yüzde 18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler yüzde 19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Uzmanlar, faiz indiriminin önden yüklemeli ve yüksek montanlı bir indirim mi yoksa kademe kademe mi yapılacağına göre piyasalarda farklı reaksiyonlar oluşabileceğine dikkat çekiyor.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş "Enflasyondaki gerileme eğilimine paralel 2019 yılının ikinci yarısında TL faizlerde gerileme olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Ateş, "Geçmişe bakıldığında 300 baz puanlık bir risk priminin (kısa vadeli reel getirinin) makul olduğu ve enflasyon beklentisinin yüzde 12,5'e inebileceği bir süreçte, risk primini hızla yükseltecek başka faktörler devreye girmezse Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 800-900 baz puan faiz indiriminin gelmesini muhtemel görüyoruz." dedi.

DİĞER MERKEZ BANKALARI İNDİRİME BAŞLADI

Ticaret savaşı ve resesyon endişeleriyle azalan risk iştahı sonrası başta Fed olmak üzere merkez bankaları, planlanan sıkılaşma politikasından 2019 başında ani bir dönüşle parasal genişleme kararı almıştı.

Piyasalarda aynı gün yapılacak Avrupa Merkez Bankası ve temmuz ayının son haftasında da Trump'ın bastırdıkça bastırdığı Fed'in faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gelişmekte olan piyasalar arasında Hindistan ilk adımı atarak 2019 başından bu yana 75 baz puanlık indirime giderek repo faizini yüzde 5.75'e indirdi.

Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Güney Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Malezya gibi ekonomiler de bu dönemde yine yirmi beşer baz puanlık indirime gitti.