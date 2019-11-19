19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dubai'de devam eden Airshow'un ikinci gününde Fransız uçak üreticisi Airbus ikinci büyük siparişini aldı. Önceki gün Emirates'e yaklaşık 16 milyar dolar karşılığında 50 adet geniş gövdeli A350 satan Airbus bir başka Körfez şirketiyle daha el sıkıştı.
Dubai'deki Sharkaj havalimanını ana uçuş noktası olarak kullanan Air Arabia ile masaya oturan Airbus yetkilileri, 120 adet ticari uçağın satışı için anlaştı.
Yapılan basın açıklamasına göre Airbus, düşük maliyetli hizmet sunan Air Arabia'ya tek koridorlu A320neo serisinden 73, A321neo serisinden de 27 adet uçak teslim edecek. Anlaşmada 20 adet de dar gövdeli olmasına rağmen uzun mesafe uçabilen A321XLR tipi uçak bulunuyor.
Air Arabia CEO'su Adel Al Ali, siparişin liste fiyatı değerinin 14 milyar dolar olduğunu açıkladı ve şirketin büyüme planlarına katkısının büyük olacağını açıkladı. 120 adet uçağın ilk teslimatının ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.
Boeing ise 737 MAX serisinde yaşanan ölümcül kazalar nedeniyle fuarda sönük kaldı. Amerikalı üretici sadece Sunexpress'ten 10 adetlik sipariş alabildi. Boeing hisseleri sene başından bu yana sadece yüzde 15 artarken, artan talep ve düzelen finansal performans sonrası Airbus hisseleri yüzde 60 primli
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