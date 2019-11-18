THY ve Lufthansa'nın yüzde 50-50 iştiraki SunExpress, mevcut durumdaki 32 adet Boeing 737 MAX 8 uçaklarına ek olarak, 10 adet Boeing 737 MAX-8 siparişi daha verdiğini açıkladı.

SunExpress'den yapılan açıklamaya göre, siparişlerin toplam liste fiyatı 1.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Boeing 737 Max 8 tipi uçaklar, Ekim 2018 ve 10 Mart 2019’da 346 kişinin yaşamını kaybettiği kazalara karışmıştı. Bu kazalar üzerine söz konusu modelin uçuşları neredeyse tüm dünyada askıya alınmıştı.