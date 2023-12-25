Kamu iş ilanlarına üç tane daha eklendi. Buna göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK; Gelir Uzman Yardımcısı, Denetçi ve Uzman olmak üzere farklı pozisyon ve sayılarda toplamda 1360 personel alımı yapacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve kimler başvurabilir? İşte, 3 kamu kuruluşunda istihdam edilecek 1360 personele dair tüm detaylar...