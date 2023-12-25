Kamuda 1360 personel alımı yapılacak! İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişi istihdam edilecek. İş ilanına göre adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınavdan geçecek. İşte, 1360 kişilik kamu personel alımına dair tüm detaylar...
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Kamu iş ilanlarına üç tane daha eklendi. Buna göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK; Gelir Uzman Yardımcısı, Denetçi ve Uzman olmak üzere farklı pozisyon ve sayılarda toplamda 1360 personel alımı yapacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve kimler başvurabilir? İşte, 3 kamu kuruluşunda istihdam edilecek 1360 personele dair tüm detaylar...
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1271 GELİR UZMANI YARDIMCISI ALACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına göre; Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar işe alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan geçecek.
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GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek.
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GİB 50 DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI DA YAPACAK
GİB aynı zamanda 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.
Bu iş alımında da adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı bir sınavdan geçecek.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI UZMAN VE DENETÇİ ARIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.
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TUBİTAK 2 PERSONEL ALACAK! SON BAŞVURU 3 OCAK
TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.
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