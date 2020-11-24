Dolar yeni güne 7.90 liralık kritik seviyenin üstünde, 7.94 liradan, Euro ise 9.37 liradan başladı.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar/TL 7.70'lerden 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak kurdaki düşüş kalıcı olamadı.

Kurda son 5 haftadır büyük bir oynaklık yaşanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa politika faizinde anlamlı bir artırım bekliyordu. Ancak Murat Uysal başkanlığındaki son toplantıda PPK faizi sabit tutmaya karar verdi ve kurda yukarı yönlü hareket başladı.

24 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI