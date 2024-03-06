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        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme! - Son dakika haberleri

        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!

        İstanbul'da, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, sonra da haklarında beraat kararı verilen baba ve üvey annenin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, baba Nezih Çinkitaş bir kez daha dinlendi. Duruşmaya katılmayan üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında bir sonraki mahkeme için "Zorla getirme" kararı çıktı

        Giriş: 06.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:16
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        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
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        İstanbul Kadıköy'de, 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurulup, boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cinayetten 19 yıl sonra gözaltına alınıp tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2020’de dava açıldı.

        SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ

        Açılan bu davada Cumhuriyet savcısı, 6 ay tutuklu kalan ve tahliye olan sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş hakkında, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

        Kartal Adliyesi’nde 2 yıl önce görülen davada mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

        ÜVEY ANNEYE "ZORLA GETİRME" KARARI ÇIKTI

        Bu karara itirazın ardından dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Yıllarca konuşulan bu cinayet davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmada, baba Nezih Çinkitaş dinlendi. Baba Nezih Çinkitaş, duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. Duruşmaya gelmeyen üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında “Zorla getirilme” kararı çıktı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020’de hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001’de İçerenköy Mahallesi Çicek Sokak’taki ikamette 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı aktarıldı.

        İddianamede, olay yeri fotoğrafları incelendiğinde evin salon kısmında bulunan yemek masasının üzerinde araca ait ruhsat ve anahtarların masa üzerinde bulunmadığının görüldüğü belirtilerek, olay anında ve olaydan birkaç gün sonra yapılan arama ve incelemelerdeki video çekiminde herhangi bir anahtar görülmediği kaydedildi. Olay yerinde bulunamayan kayıp daire anahtarının olaydan 11 gün sonra bulunduğu da anlatıldı.

        İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta şüpheli Nezih Çinkitaş’a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Bu tespitten önce şüpheli Nezih Çinkitaş’ın bıçağın kesici kısmını eline aldığına yönelik herhangi bir beyanının olmadığı, 2001 tarihli inceleme sonucunda bıçak üzerinde Nezih Çinkitaş’a ait parmak izi tespit edilemediği de belirtildi.

        Baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın “canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları istenmişti.

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        #hande çinkitaş
        #Son dakika haberler
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