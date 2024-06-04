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        Haberler Gündem 3. Sayfa 21 yaşındaki Nazlı Can Göksu balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı! | Son dakika haberleri

        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!

        Sivas'ta, 1 Haziran Cumartesi günü evlendikten sonra balayı için Nevşehir'e gelen 21 yaşındaki Nazlı Can Göksu, eşi ile kaldığı otelde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılmadı. Nazlı'nın ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:20
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        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
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        Sivas'ta, 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi.

        GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANDI

        DHA'da yer alan habere göre eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı.

        ÖN OTOPSİ RAPORU HAZIRLANDI

        Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        "YEĞENİM, OTEL ODASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

        Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
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        #Nazlı Can Göksu
        #Son dakika haberler
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