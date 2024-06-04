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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Nazlıcan Göksu 21 yaşındaydı. Kapadokya'da balayında ölüm! | Son dakika haberleri

        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!

        Nevşehir'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kapadokya'da balayı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının eşi, Göksu'nun kalp krizi geçirdiğinden şüphe duyduğunu söyledi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 07:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:24
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        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
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        Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi. Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

        GECE SAATLERİNDE FENALAŞTI

        AA'da yer alan habere göre gece saatlerinde gelin Nazlıcan Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.

        OTOPSİ YAPILACAK

        Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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