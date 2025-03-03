SGK’nın aktif / pasif oranı 1,49’a düştü

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre 2024 yılında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında toplam 724 bin 479 kişiye yaşlılık aylığı, 11 bin 306 kişiye malullük aylığı, 280 bin 439 kişiye ölüm aylığı bağlandı.

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2024 yılında SSK’lı (4/a) 603 bin 97 kişiye yaşlılık, 7 bin 962 kişiye malullük aylığı, vefat eden kişilerden dolayı da 178 bin 86 kişiye ölüm aylığı bağlandı.

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Geçen yıl BAĞ-KUR’lu (4/b) 73 bin 231 kişiye yaşlılık, 2 bin 622 kişiye malullük; vefat edenlerden dolayı 65 bin 992 kişiye de ölüm aylığı bağlandı.

Emekli Sandığı’ndan (4/c) ise 48 bin 151 kişiye emekli aylığı, 722 kişiye malullük aylığı, 251 kişiye vazife malullüğü aylığı, ölenlerden dolayı geride kalan 36 bin 361 hak sahibine de ölüm aylığı bağlandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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EMEKLİ AYLIĞINDAKİ YÜZDE 30 FARKTAN ETKİLENMEYECEKLER

2024 yılında yaşlılık aylığı bağlatan yaklaşık 604 bin SSK’lı ve 73,2 bin BAĞ-KUR’lu 2024 yılından 2025 yılına geçerken emekli aylığında ortaya çıkan yüzde 30 – 31 oranındaki farktan etkilenmeyecekler. Bunlar yaşamları boyunca 2025 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerden daha fazla aylık alacaklar.

Söz konusu emeklilerin yaklaşık yarısı, emekli aylığında yüzde 30 dolayında fark meydana geleceğinin ortaya çıktığı temmuz ayından sonra emekli oldular. Yukarıdaki sayılar kasım sonuna kadar emeklilik dilekçesi verip aralık ayında emekli aylığı bağlanan kişileri gösteriyor. Aralık ayı sonuna kadar dilekçe veren özel sektör çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe veren kamu işçileri bu sayılara dahil değil. Onlarla birlikte emekli aylığındaki yüzde 30 – 31’lik farktan faydalanacak kişi sayısı daha da artacak.

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İKİ YILDA 2,9 MİLYON KİŞİYE YAŞLILIK AYLIĞI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 2023 yılında 4/a (SSK) kapsamında 1 milyon 925 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 183 bin, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında da 86 bin kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2023 yılında 2 milyon 193 bin 791 oldu. 2024 yılındaki 724 bin kişiyle birlikte iki yılda yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 918 bin kişiyi aştı.

AKTİF / PASİF ORANI 1,49’A DÜŞTÜ 2022 yılında 26 milyon 344 bin kişi olan ve 2023 yılında 25 milyon 358 bin kişiye gerileyen aktif sigortalı sayısı 2024 yılında 267 bin kişi artarak 25 milyon 626 bin kişi oldu. Yaşlılık aylığı alan toplam kişi sayısı 2022 yılında 9 milyon 499 bin kişi iken 2023’te 11 milyon 509 bine, 2024 yılında ise 12 milyon 28 bin kişiye yükseldi. Ölüm aylığı alan kişi sayısı söz konusu yıllarda sırasıyla 4,1 milyon, 4,2 milyon ve 4,3 milyon kişi oldu. Malullük ve vazife malullüğü aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlarla birlikte SGK’dan aylık alan pasif sigortalı sayısı 2022 yılında 13 milyon 933 bin kişi iken 2023’te 16 milyon 30 bin, 2024 yılında ise 16 milyon 678 bin kişi oldu. Dosya bazında pasif sigortalı sayısı ise 2022’de 13 milyon 128 bin iken 2023’te 15 milyon 236 bine, 2024 yılında ise 15 milyon 870 bin kişiye yükseldi. REKLAM Dosya bazındaki pasif sigortalı sayısına göre hesaplanan aktif / pasif oranı 2022 yılında 2,01 iken 2023 yılında 1,66’ya, 2024 yılında da 1,61’e geriledi. Aktif sigortalılar içerisinde uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmeyen çırak, stajyer ve kursiyerler de bulunuyor. Bunların sayısı 2022’de 2 milyon 129 bin, 2023’te 1 milyon 854 bin, 2024 yılında ise 1 milyon 946 bin kişi olarak gerçekleşti. Çırak, stajyer ve kursiyerler dışarıda bırakıldığında gerçek aktif / pasif oranı 2022 yılında 1,84 iken 2023 yılında 1,54 kişiye, 2024 yılında da 1,49 kişiye geriledi. Başka bir ifadeyle 1 emekliye karşılık prim toplanan sigortalı çalışan sayısı 1,49 kişi oldu. .png SGK’NIN AÇIĞI 22 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE Yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısında rekor artışa rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir / gider dengesi son 22 yılın en iyi düzeyine yükseldi. SGK’nın prim gelirleri 2022 yılında 724 milyar lira iken 2023 yılında 1,5 trilyon liraya, 2024 yılında da 2,8 trilyon liraya yükseldi. REKLAM 2008 yılından bu yana SGK’nın topladığı primlerin dörtte biri oranında da bütçeden devlet katkısı yapılıyor. Devlet katkısı SGK’nın doğal gelirleri arasında kabul ediliyor. 2022 yılında 174,7 milyar lira olan devlet katkısı 2023’te 325,6 milyara, 2024 yılında ise 637,7 milyar liraya yükseldi. Devlet katkısı dahil SGK’nın toplam geliri 2024 yılında 3 trilyon 962,5 milyar lira oldu.

SGK’nın emekli aylığı, sağlık ve diğer harcamalarından oluşan toplam giderleri ise 2022 yılında 1 trilyon 39,8 milyar lira iken 2023’te 2 trilyon 232,3 milyar lirada, 2024 yılında da 3 trilyon 972,8 milyar lirada kaldı. Bu gelişmeler sonucu SGK’nın 2022 yılında 39,7 milyar lira olan açığı 2023’te 39,4 milyar liraya, 2024 yılında ise 10,3 milyar liraya geriledi. Bu tutar, 2002 yılı hariç o tarihten bu yana gerçekleşen en düşük açık anlamına geliyor. SGK’nın toplam gelirlerinin toplam giderlerini karşılama oranı ise 2002 yılı dahil o tarihten bu yana en yüksek orana ulaştı. 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK’nın gelirlerinin giderlerini karşılama oranı 2022 yılında yüzde 96,2 iken 2023’te yüzde 98,2, 2024 yılında da yüzde 99,7 oldu. .png Devlet katkısı, açığın finansmanı, bayram ikramiyeleri, vergi iadesinin yerine emeklilere yapılmaya başlanan ek ödeme (emekli aylığının yüzde 4’ü), memurların emekli ikramiyeleri, bazı işçilerde 4, bazı işçilerde ve BAĞ-KUR’lularda 5 puan olarak uygulanan prim indirimi gibi ödemelere karşılık bütçeden SGK’ya yapılan transferler ise 2022 yılında 389 milyar lira iken 2023’te 849,8 milyara, 2024 yılında ise 1 trilyon 442,6 milyar liraya çıktı. .png