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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023 fiyatlarına yüzde 25 zam geldi! İlaç fiyatları ne kadar oldu, ilaç zammı ne zaman yürürlüğe girecek? - İş-Yaşam Haberleri

        İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte ilaç fiyatlarına yüzde 25 olacak şekilde zam yapıldı. Aralık ayında yürürlüğe girecek karardan sonra ilaç fiyatları güncellenecek. İşte, ilaç zammına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:20
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        • 1

          İlaç zammı... Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karar ile beraber, ilaç fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Peki, yeni gelen zamla beraber güncel ilaç fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI!

          Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel 1 euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.

          Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

        • 3

          İLAÇ ZAMMI 25 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

          İlaçlarda daha önce baz alınan güncel euro değeri 14 liradan, 17 lira 55 kuruşa çıkarıldı. İlaç zammı, 25 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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